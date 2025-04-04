4 апреля, 08:49
На Днепропетровщине в результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена
Утром 4 апреля полиция сообщила, что взорвался автомобиль одного из чиновников. Это произошло в Днепропетровской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост полиции.
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Что известно о взрыве авто чиновника на Днепропетровщине
Пока нет никаких деталей, кем именно работал чиновник. Его фамилию не называют.
Сейчас известно, что он сам был за рулем.
Сообщение о взрыве поступило в полицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля – местный чиновник – и его жена получили ранения,
– сообщают в полиции.