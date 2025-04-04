На Днепропетровщине в результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена

Утром 4 апреля полиция сообщила, что взорвался автомобиль одного из чиновников. Это произошло в Днепропетровской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост полиции.

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Что известно о взрыве авто чиновника на Днепропетровщине

Пока нет никаких деталей, кем именно работал чиновник. Его фамилию не называют.

Сейчас известно, что он сам был за рулем.

Сообщение о взрыве поступило в полицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля – местный чиновник – и его жена получили ранения,

– сообщают в полиции.