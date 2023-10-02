На Днепропетровщине предупреждали о работе по вражескому БПЛА: дроны летели в сторону Херсонщины
В Днепропетровской области оккупанты могли применить дроны-камикадзе типа "Шахед". Также вражеские беспилотники двигались в направлении Херсонской области.
Воздушные силы ВСУ предупредили, что в регионе может работать ПВО. Соответствующую информацию военные сообщили ориентировочно в 8:46 2 октября, пишет 24 Канал.
Смотрите также: В Киеве, Киевской и еще нескольких областях была тревога из-за ракетной опасности
Что известно об атаке дронами
Днепропетровская область – возможна работа ПВО по вражескому БПЛА,
– отметили военные Воздушных сил ВСУ.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что в регионе была:
- ракетная опасность;
- ударные беспилотники двигаются в сторону региона.
Чиновник призвал людей находиться в укрытиях. Ориентировочно в 8:58 взрывы прогремели в Херсоне.
Взрывы в Харьковской области
Ориентировочно в 9 утра предупредили об опасности в Харьковской области из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Уже в 9:03 и через минуту в регионе произошли два взрыва. Это произошло буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской ОВА.
Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!
– заявил Олег Синегубов.
По состоянию на 9:12 журналисты Суспильного сообщили, что взрывы в Харькове продолжаются. Раздалось уже не менее пяти.
Затем Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской, Запорожской области.
По состоянию на 9:26 2 октября военные сказали, что прозвучал отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Россия убила человека в Херсонской области
Стоит добавить, что сутки 1 октября в Херсонской области были тяжелыми, ведь российские оккупанты обстреляли регион 71 раз. В частности, враги выпустили 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и беспилотников. Только по самому Херсону российские захватчики выпустили 20 снарядов.
К сожалению, Россия только в течение 1 октября убила в Херсонской области одного человека, еще 6 – получили ранения, из них 2 – дети.
Россия атаковала Юг: коротко
- Россия в ночь на 2 октября атаковала Юг Украины. Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты применили дроновые ударные атаки и тактическую авиацию, направляя управляемые авиабомбы по Херсонской области.
- По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, оккупанты ночью выпустили по Херсонской области 18 КАБов и не слишком много дронов, ведь их применили, чтобы разведывать систему противовоздушной обороны Украины.
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ отчитались, что наши военные уничтожили 4 вражеских "Шахеда" из 7, которые выпустил враг. Известно, что окупать запускали беспилотники с юго-восточного направления, то есть из Приморско-Ахтарска.