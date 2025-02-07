В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
В пятницу, 7 февраля, сразу в нескольких областях Украины будут применяться экстренные отключения света. Энергетики также опубликовали список этих регионов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
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В каких областях будут отключать свет
Указание по применению экстренных отключений электроэнергии дали в Укрэнерго.
По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения,
– отметили в ДТЭК.
Впоследствии к перечню областей, где будут отключать электроэнергию, добавились также Кировоградская, Сумская и Полтавская области. В частности, в Полтавской области графики аварийных отключений ввели с 07:36 для 1 и 2 очереди.
В случае изменений энергетики будут информировать потребителей в официальном телеграмм-канале ДТЭК.
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Стоит отметить, что днем ранее, 6 февраля, в ряде областей Украины также вводились аварийные отключения света. Ограничения по электроэнергии действовали в частности в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Причиной стали повреждения, нанесенные вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии.