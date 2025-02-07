Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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У яких областях відключатимуть світло
Вказівку щодо застосування екстрених відключень електроенергії дали в Укренерго.
За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення,
– зазначили в ДТЕК.
Згодом до переліку областей, де відключатимуть електроенергію, додалися також Кіровоградщина та Сумщина. У разі змін енергетики інформуватимуть споживачів в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.
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Варто зазначити, що днем раніше, 6 лютого, в низці областей України також вводили аварійні відключення світла. Обмеження щодо електроенергії діяли зокрема в Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях.
Причиною стали пошкодження, завдані ворожими ракетно-дроновими атаками об'єктам генерації та передачі електроенергії.