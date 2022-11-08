Везде "зубы дракона": Россия активно строит оборонительные сооружения на Донбассе

Российские военные активно готовятся оборонять свои позиции на оккупированном Донбассе. Для этого в Мариуполе 2 завода изготавливают так называемые "зубы дракона".

"Зубы дракона" – это оборонительные конструкции из бетона. Они имеют форму пирамиды.

Читайте также Россияне готовят кровавые провокации на Херсонщине и вывозят все, что наворовали

Где установили "зубы дракона"

Оборонительные конструкции уже изобилуют на трассе из Мариуполя в Старый Крым и Никольское.

Где россияне поставили "зубы дракона" / Карта Deep State Map

Также из Мариуполя "зубы дракона" отправили для укрепления позиций в Запорожском и Херсонском направлениях.

Какая ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 7 ноября, наши военные отразили вражеские атаки возле Красногоровки, Бахмута, Иванграда, Опросного, Клещиевки, Марьинки, Павловки, Водяного и Майорска Донецкой области, а также возле Белогоровки на Луганщине.

В Голой Пристани в Херсонской области украинские воины нанесли точный удар по скоплению российской техники. В результате враг потерял около 20 единиц техники. В то же время в Горловке и Сватово горели российские склады с боеприпасами.

Кстати, только за сутки ВСУ ликвидировали 710 российских захватчиков, 15 танков, 24 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, средство ПВО, самолет, 4 БпЛА, 17 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

К теме – какая ситуация в Луганской области: видео