На Донетчине продолжаются сверхжесткие бои – за сутки ВСУ отразили сотни атак, – Зеленский

Ситуация в Донецкой области остается сверхсложной. Сейчас там продолжаются жестокие бои, однако ВСУ дают достойный отпор противнику.

Как сказал Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, за сутки ВСУ отразили сотни атак.

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По словам украинского лидера, сверхжесткие боевые действия на Донетчине продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было.

Только за вчерашние сутки отбиты около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои,

– подчеркнул Зеленский.

Он особо отметил пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам.

"Также благодарю бойцов 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая защищает Украину на Бахмутском направлении. Умная инициатива и устойчивость – это две вещи, которые обеспечивают чрезвычайно полезные результаты", – добавил президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что ни на одном из участков фронта ВСУ не дают врагу и шанса прорвать оборону.

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Напоследок Владимир Зеленский поздравил всех сержантов Вооруженных сил Украины с их профессиональным днем.

Сегодня уже много было сказано теплых слов и в армии, и в обществе. Сержанты – действительно те люди, которые обеспечивают реальное единство и взаимопонимание между командирами и солдатами. Сержантский корпус – это настоящая опора армии, и я благодарю всех наших сержантов, которые отвечают этим словам,

– добавил Зеленский.

Стоит напомнить, что за минувшие сутки, 17 ноября, ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское и Стельмаховка Луганской области,

Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обращение Владимира Зеленского 18 ноября: смотрите видео