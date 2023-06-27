В Дании говорят о старте обучения украинских пилотов на F-16
Источник:Associated Press
В Дании заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже стартовало. Кроме того, страна работает над тем, чтобы передать Украине самолеты.
Соответствующее заявление сделал Троэлс Лунд Поульсен – министр обороны страны. Он заявил, что Дания "сделала шаги по обучению, а также повышению квалификации украинских пилотов".
Обратите внимание НАТО могут передать Украине старые F-16: что говорят в Воздушных силах
Продолжительность обучения Поульсен оценил в 6 – 8 месяцев. Кроме того, министр подчеркнул, что Дания рассматривает возможность передачи Украине F-16 и обсуждают, сколько их должно быть.
Сейчас, когда мы шагнули к началу программы подготовки и непрерывного обучения украинских пилотов, мы должны рассмотреть вопрос о том, должны ли мы сделать конкретную передачу датских истребителей F-16 Украине, и в каком количестве,
– говорится в сообщении.
К слову, страна снимет их с вооружения раньше планируемого. Речь уже о 2025 годе.Важно! Ранее Владимир Зеленский заметил: он надеется, что план поставки F-16 будет уже летом.