На фоне псевдореферендумов оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры
26 сентября 2022 , 19:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты усилили фильтрационные меры на временно оккупированных территориях в связи с псевдореферендумами.
Оккупанты боятся саботажа
Захватчики продолжают проводить так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.
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Отмечают, что захватчики проверяют телефоны местных жителей, чтобы предотвратить их возможное сотрудничество с украинскими силовыми структурами.
Враг усиливает фильтрационные и контрсаботажные меры. Значительное внимание уделяется проверке персональных мобильных телефонов местных жителей на сотрудничество с Силами обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Псевдореферендумы на оккупированной территории: главное
- Оккупанты уже назвали результаты незаконных "референдумов" на Донбассе и Запорожье. По словам россиян, явка превысила 50%, и украинцы охотно участвовали в псевдоголосованиях.
- Захватчики устроили спектакль с "голосованием" прямо у Запорожской атомной электростанции. Неизвестные мужчины дождались, когда персонал станции начнет выходить из ЗАЭС. Затем смешались с толпой и стали раздавать интервью пропагандистским СМИ, выдавая себя за работников станции.
- На временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей представители оккупационных властей ходят в дома местных жителей с вооруженными российскими военными. Так людей пытаются вынудить голосовать.
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