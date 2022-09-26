На фоне псевдореферендумов оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры

Российские оккупанты усилили фильтрационные меры на временно оккупированных территориях в связи с псевдореферендумами.

Оккупанты боятся саботажа

Захватчики продолжают проводить так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

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Отмечают, что захватчики проверяют телефоны местных жителей, чтобы предотвратить их возможное сотрудничество с украинскими силовыми структурами.

Враг усиливает фильтрационные и контрсаботажные меры. Значительное внимание уделяется проверке персональных мобильных телефонов местных жителей на сотрудничество с Силами обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Псевдореферендумы на оккупированной территории: главное

Оккупанты уже назвали результаты незаконных "референдумов" на Донбассе и Запорожье. По словам россиян, явка превысила 50%, и украинцы охотно участвовали в псевдоголосованиях.

Захватчики устроили спектакль с "голосованием" прямо у Запорожской атомной электростанции. Неизвестные мужчины дождались, когда персонал станции начнет выходить из ЗАЭС. Затем смешались с толпой и стали раздавать интервью пропагандистским СМИ, выдавая себя за работников станции.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей представители оккупационных властей ходят в дома местных жителей с вооруженными российскими военными. Так людей пытаются вынудить голосовать.

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