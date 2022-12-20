Из-за угрозы наступления России на Молдову Санду провела заседание Высшего совета безопасности
Источник:Newsmaker
На фоне последних новостей о том, что Россия может начать наступление на Молдову, президент страны Мая Санду провела заседание Высшего совета безопасности. Оно прошло 19 декабря.
В частности, говорили о рисках в сфере кибербезопасности. В администрации президентки Молдовы сообщили, что руководители профильных учреждений отчитались о мерах, предпринятых для укрепления потенциала киберзащиты государства.
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О чем говорили на заседании Высшего Совбеза
Также обсудили мониторинг и реагирование на кибератаки, законодательные изменения, которые были бы полезны в этой сфере.
Получили рекомендации по тому, как оптимизировать процессы кибербезопасности, как реорганизовать систему мониторинга и реагирования на кибератаки,
– говорится в сообщении.
Отметим, что в ноябре ряд ресурсов молдавских чиновников пострадали от вмешательства хакеров. Хакеры сломали официальные телеграмм-каналы Президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину и опубликовали там сообщения о якобы коррупции в госорганах.
Россия планирует вторжение в Молдову
- Россия готовит новое вторжение, страна-террористка планирует наступление в Молдову в 2023 году.
- Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александр Мустяца. По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через Север Украины в направлении Молдовы.
- Он заявил, что сейчас вопрос не в том, начнет ли Россия новое наступление на Молдову, а в том, "когда это произойдет". Александр Мустяца отметил, что речь идет о январе, феврале или марте и апреле.
- По его информации, самый большой склад боеприпасов в Европе, который в селе Колбасна в Приднестровье, охраняется россиянами с максимальной бдительностью. Одной из гипотез есть использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.
- Россия неоднократно прямо угрожала Молдове, в частности из-за сближения Кишинева и ЕС. Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые действия Молдовы в отношении непризнанного Приднестровья будут считаться нападением на Россию.