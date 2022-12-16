США могут дать Украине новое оружие из-за угрозы повторного наступления на Киев, – Politico

Россия может совершить новое вторжение в Киев. Западные партнеры Украины готовы предоставить нашему государству очередную военную помощь.

США рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.

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Что могут предоставить Украине

Об этом информирует Politico, ссылаясь на шестерых знакомых с этим вопросом собеседников. Они говорили на условиях анонимности

Как утверждают американские чиновники, кроме предоставления Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

Оккупанты могут снова пойти на Киев