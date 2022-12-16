США могут дать Украине новое оружие из-за угрозы повторного наступления на Киев, – Politico
Источник:Politico
Россия может совершить новое вторжение в Киев. Западные партнеры Украины готовы предоставить нашему государству очередную военную помощь.
США рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.
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Что могут предоставить Украине
Об этом информирует Politico, ссылаясь на шестерых знакомых с этим вопросом собеседников. Они говорили на условиях анонимности
Как утверждают американские чиновники, кроме предоставления Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.
Оккупанты могут снова пойти на Киев
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов на столицу.
- Он отметил, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков. Он не сомневается в том, что оккупанты пойдут на Киев.
- Залужный отметил, что "частичная мобилизация" в России все же сработала. По его информации, в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек. "Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему", – заявил он.
- Аналитики Института изучения войны также рассматривают тот вариант, что россияне могут осуществить новое полномасштабное наступление. Там убеждены, что их успехи будут маловероятны, даже если они будут атаковать столицу из Беларуси.
- Эксперты отмечают, что российская армия деградировала и не имеет боевой мощи, которую она имела при первой попытке захватить Киев.
- По всей видимости, Путин создает условия для возобновления наступления к весне 2023 года, чтобы заставить Украину пойти на уступки, считают аналитики.