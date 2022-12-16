США розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.
Важливо Росія створює умови для повторного вторгнення у 2023: чи буде наступ успішним – прогноз ISW
Що можуть надати Україні
Про це інформує Politico, посилаючись на з посиланням на шістьох знайомих з цим питанням співбесідників. Вони говорили на умовах анонімності
Як стверджують американські чиновники, крім надання Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.
Окупанти можуть знову піти на Київ
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю.
- Він зазначив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників. Він не сумнівається у тому, що окупанти підуть на Київ.
- Залужний зауважив, що "часткова мобілізація" в Росії все ж таки спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб. "Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", – заявив він.
- Аналітики Інституту вивчення війни також розглядають той варіант, що росіяни можуть здійснити новий повномасштабний наступ. Там переконані, що їхні успіхи будуть малоймовірними, навіть якщо вони атакуватимуть столицю з Білорусі.
- Експерти наголошують, що російська армія деградувала та не має бойової потужності, яку вона мали при першій спробі захопити Київ.
- Ймовірно, що Путін створює умови для відновлення наступу до весни 2023 року, щоб змусити Україну піти на поступки, вважають аналітики.