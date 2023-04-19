На фоне заявлений о контрнаступательных действиях: США объявят о новом пакете помощи для Украины

В США 19 апреля объявили о новом пакете помощи. Это произошло на фоне заявлений Минобороны Украины о том, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия.

О новом пакете помощи объявили в Пентагоне. В частности, Украине предоставят дополнительные боеприпасы к HIMARS.

Обратите внимание "Патриоты" для патриотов: Резников подтвердил, что в Украину приехали американские ПВО

Новый пакет помощи – на 325 миллионов долларов.

Что войдет в новый пакет помощи

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров;

комплексы противотанкового оружия АТ-4;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

высокоточные авиационные боеприпасы;

запчасти и другое полевое оборудование.



Как Ермак отреагировал на новость о новом пакете помощи / 24 Канал

Штаты поддерживают Украину в ее борьбе с российскими оккупантами.

ВСУ ведут контрнаступательные действия

Украинские герои уже ведут контрнаступательные действия. Об этом заявила Анна Маляр – заместительница министра обороны. Она подчеркнула, что говорится об огромном комплексе различных действий и мер, которые сейчас осуществляют ВСУ.

"Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным. Но все это вместе можно называть мерами контрнаступательных действий", – подчеркнула Маляр.

В то же время, точной даты контрнаступления не будут объявлять.