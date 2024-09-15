Теперь без техники: офицер ВСУ рассказал, как изменились российские штурмы на Востоке

Российская армия не сбавляет темпы наступательных действий на Востоке Украины. Они перешли к новой тактике, которой стало несколько труднее противодействовать.

Несмотря на активные наступательные действия в течение лета, оккупанты до сих пор остаются активными и учатся на своих ошибках. Подробнее о ситуации поле боя 24 Каналу рассказал Владимир Назаренко – офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж".

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Ситуация на фронте сложная

На Востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Россияне продолжают свою летнюю кампанию, пытаясь до наступления неблагоприятных погодных условий, захватить как можно больше территорий.

Враг продолжает навязывать контакт, то есть ситуация действительно критическая, сложная. Очень трудно бойцам, особенно пехотинцам, отражать попытки штурмов врага. Противник много учится на своих ошибках. Если еще в прошлом году они штурмовали соединениями бронетехники, то сейчас в основном действуют малыми группами,

– рассказал Владимир Назаренко.

Об изменении тактики оккупантов уже упоминало много украинских военных. Используя теперь малые группы, россияне надеются оккупировать больше территорий. Кроме того, целом ощутимым является преимущество врага в живой силе.

"Они могут позволить себе относиться к собственным бойцам как к рабам, ежедневно отправляя их штурмовать те или иные посадки. Еще есть отголосок летней кампании, когда враг пытается маскироваться в высокой растительности, пробовать продвигаться на заросших полях, чтобы это не было заметно. Все свои действия враг прикрывает огромным количеством дронов со сбросами", – отметил офицер артиллерии.

Россияне пытаются запускать свои ударные дроны на десятки километров в тыл Сил обороны, что создает дополнительную сложность. Однако наши военные активно пользуются средствами радиоэлектронной борьбы. А разведывательные дроны помогают артиллеристам эффективно уничтожать вражеские цели.