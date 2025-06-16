На Кировоградщине провели в последний путь защитника Олега Ляшко

14 июня в городе Александрия на Кировоградщине провели в последний путь Олега Ляшко – сапера инженерно-саперного взвода, которому было 44 года. Прощание с военным состоялось на Александрийском военном кладбище.

Об этом сообщила пресс-секретарь городского совета Юлия Марюхно, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также На фронте погиб командир стрелкового взвода из Киевской области Игорь Соляник

На войне погиб Олег Ляшок из Кировоградской области

Олег Ляшок родился 23 марта 1981 года в Александрии. Учился в местной школе №9, а после завершения девяти классов поступил в индустриальный техникум, где получил специальность наладчика электронных систем. Некоторое время занимался предпринимательством, а затем работал водителем.

В марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины, учился на сапера.

"Олег был целеустремленным и ответственным, имел лидерские качества, легко находил общий язык с людьми, всегда был готов помочь. Его уважали друзья, побратимы и коллеги. С юношеских лет профессионально занимался футболом, увлекался рыбалкой, вел здоровый образ жизни", – рассказала Марюхно.

Олег Ляшок погиб 11 июня во время выполнения боевого задания в Киевской области.