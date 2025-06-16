Про це повідомила речниця міської ради Юлія Марюхно, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На війні загинув Олег Ляшок з Кіровоградщини

Олег Ляшок народився 23 березня 1981 року в Олександрії. Навчався у місцевій школі №9, а після завершення дев’яти класів вступив до індустріального технікуму, де здобув фах налагоджувальника електронних систем. Певний час займався підприємництвом, а згодом працював водієм.

У березні 2022 року вступив до лав Збройних сил України, навчався на сапера.

"Олег був цілеспрямованим і відповідальним, мав лідерські якості, легко знаходив спільну мову з людьми, завжди був готовий допомогти. Його поважали друзі, побратими та колеги. З юнацьких років професійно займався футболом, захоплювався риболовлею, вів здоровий спосіб життя", – розповіла Марюхно.

Олег Ляшок загинув 11 червня під час виконання бойового завдання в Київській області.