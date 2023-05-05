Ушел добровольцем: на фронте погиб отец 2 сыновей из Волыни
Источник:Игорь Чайка
На войне погиб еще один воин – доброволец Сергей Козуля из Волыни. Его не стало в боях на одном из восточных направлений фронта.
Защитник погиб 3 мая, у него остались двое сыновей и жена. О потере сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.
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С горечью и болью сообщаю, что община Ковеля потеряла еще одного воина. 3 мая 2023 года в результате смертельного ранения на востоке погиб ковельчанин Козуля Сергей Иванович,
– написал Чайка.
Что известно о защитнике
- Козуля пошел на фронт добровольцем сразу после полномасштабного вторжения врага, 25 февраля 2022 года он вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.
- Служил стрелком в составе 100-й отдельной бригады ТРО.
- Защитник до конца оставался преданным военной присяге и народу.
Теперь защитнику останется навсегда 39 лет. Чайка сообщил, что тело Сергея Козули доставят в Ковель в ближайшие дни. О дне и порядке чина похорон сообщат впоследствии.
Погибший Сергей Козуля / Фото Игоря Чайки
На фронте погиб молодой волынянин
В конце марта во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб волынянин Виталий Бокий. Он был из Цуманской объединенной территориальной общины, ему было 33 года.
Известно, что погиб защитник в результате минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью, в районе населенного пункта Павловка Донецкой области.