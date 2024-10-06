На фронте погиб зять Ирины Фарион Василий Особа
Источник:София Семчишин
На фронте погиб муж дочери Ирины Фарион – Василий Особа. Он защищал страну и давал отпор оккупантам на Северском направлении.
Об этом сообщила София Семчишин, дочь Ирины Фарион. О смерти мужа и защитника Украины стало известно в воскресенье, 6 октября.
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Погиб защитник Украины Василий Особа
Дочь Ирины Фарион София Семчишин сообщила о страшной вести – на фронте погиб ее муж Василий Особа. Он защищал наше государство на Северском направлении.
Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и защищал Украину в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имел звание старшего солдата и был минометчиком. Герой погиб в бою с оккупантами.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая и вечная память Герою!
София Семчишин опубликовала несколько фото вместе с мужем и детьми, чем растрогала сеть. Особенно щемящее фото, на котором защитник Украины на коленях стоит перед могилой языковеда Ирины Фарион.
Василий Особа, зять Ирины Фарион, перед ее могилой / Фото Софии Семчишин
Трагедия всколыхнула семью всего через несколько месяцев после смерти языковеда Ирины Фарион. Ее убили возле собственного дома во Львове 19 июля 2024 года.
Смерть Ирины Фарион: главное
- Вечером 19 июля возле дома Ирины Фарион произошла стрельба. Впоследствии появилась информация, что языковед получила тяжелые ранения. Врачи несколько часов боролись за жизнь Ирины Фарион, но, к сожалению, сердце не выдержало и около 23:30 медики констатировали смерть.
- Полиция немедленно начала операцию по поиску преступника. В МВД рассматривали несколько версий, среди которых – заказное убийство. Также стало известно, что убийца несколько недель караулил возле дома Фарион, он часами сидел у подъезда и изучал все вокруг.
- Задержать подозреваемого в убийстве Фарион удалось 25 июля в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко.
- Сейчас следователи держат в секрете детали расследования. Подозреваемый в убийстве Зинченко находится под стражей до 26 января 2025 года. Ему инкриминируют совершение умышленного убийства по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Впрочем, адвокаты требуют переквалифицировать дело, чтобы Зинченко могли лишить свободы пожизненно.