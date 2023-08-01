"Отважная маленькая девочка с храбрым сердцем": на войне погибла работница НАПК Юлия Шевченко
Источник:НПК
На войне отдала свою жизнь за Украину работница НАПК Юлия Шевченко. Девушка с первых дней полномасштабного вторжения воевала в составе Вооруженных сил Украины.
Она не сдавалась и боролась за то, чтобы кафир покинул нашу страну. Юлия погибла в одной из самых горячих точек Украины.
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Молодая девушка умерла от рук окупантов
Юлия начала работать в НАПК еще на пятом курсе, когда победила в проекте "Антикоррупционный десант". С начала 2021 работала в управлении проведения обязательных полных проверок. Девушка стремилась продолжать строить карьеру в антикоррупционных структурах, но Юлии пришлось доказывать преданность на фронте.
Наша отважная маленькая девочка с храбрым сердцем, наша Юля. Помним ее профессионализм, активность и огромную жизненную энергию,
– написали в НАПК.
С начала полномасштабной войны Юлия сражалась в составе украинской армии. Она просила активно помогать войску, вопреки "усталости от войны". Говорила не сдаваться, чтобы россияне как можно быстрее ушли с украинской земли.
Юлия Шевченко и ее жених / Facebook Анастасии Блищик
О смерти Юлии сообщил ее жених Тарас Сухенюк. Они хотели создать вместе семью, однако этому помешала Россия. Девушка говорила на них "попугаи-неразлучники" и что "они всегда будут вместе".
Я хочу сказать что ты всегда будешь для меня "маленькой комашкой Люля". А я для тебя "твоим любимым сусликом",
– написал Тарас Сухенюк в Facebook.
Оккупанты в очередной раз оборвали жизнь и уничтожили планы украинцев.
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