"Отважная маленькая девочка с храбрым сердцем": на войне погибла работница НАПК Юлия Шевченко

На войне отдала свою жизнь за Украину работница НАПК Юлия Шевченко. Девушка с первых дней полномасштабного вторжения воевала в составе Вооруженных сил Украины.

Она не сдавалась и боролась за то, чтобы кафир покинул нашу страну. Юлия погибла в одной из самых горячих точек Украины.

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Молодая девушка умерла от рук окупантов

Юлия начала работать в НАПК еще на пятом курсе, когда победила в проекте "Антикоррупционный десант". С начала 2021 работала в управлении проведения обязательных полных проверок. Девушка стремилась продолжать строить карьеру в антикоррупционных структурах, но Юлии пришлось доказывать преданность на фронте.

Наша отважная маленькая девочка с храбрым сердцем, наша Юля. Помним ее профессионализм, активность и огромную жизненную энергию,

– написали в НАПК.

С начала полномасштабной войны Юлия сражалась в составе украинской армии. Она просила активно помогать войску, вопреки "усталости от войны". Говорила не сдаваться, чтобы россияне как можно быстрее ушли с украинской земли.

Юлия Шевченко и ее жених / Facebook Анастасии Блищик

О смерти Юлии сообщил ее жених Тарас Сухенюк. Они хотели создать вместе семью, однако этому помешала Россия. Девушка говорила на них "попугаи-неразлучники" и что "они всегда будут вместе".

Я хочу сказать что ты всегда будешь для меня "маленькой комашкой Люля". А я для тебя "твоим любимым сусликом",

– написал Тарас Сухенюк в Facebook.

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