На горе Хомяк заблудился 10-летний мальчик: он сам позвонил спасателям
Источник:ГСЧС Франковщины
В Карпатах потерялся 10-летний мальчик. Он сам обратился за помощью к спасателям.
Мальчик вместе с мамой и другими участниками группы осуществляли подъем на гору Хомяк. Мальчик хотел как можно скорее покорить вершину и в один момент понял, что отбился от группы и заблудился.
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Спасатели установили связь с мальчиком
Десятилетний Андрей не растерялся и позвонил на номер 112. Спасатели установили координаты мальчика и поддерживали с ним связь по телефону. В то же время они шли к месту происшествия. Также спасатели установили связь с мамой мальчика, которую с помощью телефонной связи направили к сыну.
Спасатели сопроводили группу туристов (двух взрослых и трех детей) к подножию горы, а также провели разъяснительную работу и дали рекомендации относительно правил поведения во время походов в горы.
Обратите внимание! Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области отмечает: отправляясь в туристический поход с детьми, старайтесь всегда держать их в поле зрения.
Также они советуют одевать детей в яркую цветную одежду и дать ребенку заряженный телефон, рюкзак с продуктами и водой, а также свисток.
В то же время важно также определить порядок действий в случае возникновения опасной ситуации.
Ранее похожий случай был на Львовщине
- На Западе Украины сохраняется значительная снеголавинная опасность. В горах на Львовщине заблудился подросток. Тем временем в Ивано-Франковской области туристов искали по пояс в снегу. К счастью, обошлось без жертв.
- В ГСЧС рассказали, что сообщение о потерянном подростке поступило к ним 5 февраля 2023 года в 15:12. 13-летний львовянин, поднимаясь на лыжах канатно-бугельным подъемником, сошел с трассы в селе Славское Стрыйского района на горе Тростян.
- Телефонной связи с ребенком не было. К счастью, уже в 16:30 его нашли горные спасатели. Помощь медиков не понадобилась.