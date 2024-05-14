На горе Хомяк заблудился 10-летний мальчик: он сам позвонил спасателям

В Карпатах потерялся 10-летний мальчик. Он сам обратился за помощью к спасателям.

Мальчик вместе с мамой и другими участниками группы осуществляли подъем на гору Хомяк. Мальчик хотел как можно скорее покорить вершину и в один момент понял, что отбился от группы и заблудился.

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Спасатели установили связь с мальчиком

Десятилетний Андрей не растерялся и позвонил на номер 112. Спасатели установили координаты мальчика и поддерживали с ним связь по телефону. В то же время они шли к месту происшествия. Также спасатели установили связь с мамой мальчика, которую с помощью телефонной связи направили к сыну.

Спасатели сопроводили группу туристов (двух взрослых и трех детей) к подножию горы, а также провели разъяснительную работу и дали рекомендации относительно правил поведения во время походов в горы.

Обратите внимание! Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области отмечает: отправляясь в туристический поход с детьми, старайтесь всегда держать их в поле зрения.

Также они советуют одевать детей в яркую цветную одежду и дать ребенку заряженный телефон, рюкзак с продуктами и водой, а также свисток.

В то же время важно также определить порядок действий в случае возникновения опасной ситуации.

Ранее похожий случай был на Львовщине