Зима приближается: на горе Пип Иван – снег, мороз и туман

Утром 27 октября на вершине горы Пип Иван выпал снег, а температура опустилась до -4. В связи с ухудшением погоды спасатели призывают туристов воздержаться от походов в Карпаты.

Как сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области, по состоянию на 8:00 в высокогорье наблюдается густой туман и облачная погода. Скорость северо-восточного ветра достигает 17 метров в секунду.

Какая будет погода

В течение 27 октября в Ивано-Франковской области будет преобладать облачная с прояснениями погода, а днем ожидается умеренный дождь.

В Ивано-Франковске температура воздуха составит 9–11° тепла, по области – 6–11° тепла, тогда как в высокогорье Карпат столбики термометров будут колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Видимость на автодорогах составит 4–6 километров.

Службы чрезвычайных ситуаций призывают путешественников воздержаться от походов в горы в такую непогоду и тщательно готовиться к любым походам. Перед выходом важно изучить карту местности или взять с собой гида, полностью зарядить мобильный телефон, подобрать соответствующее снаряжение и яркую одежду со светоотражающими полосками. Также туристам рекомендуют установить приложение "Спасение в горах".

Напомним, что во вторник, 27 октября, прогнозируют дожди на западе и юго-западе страны.

В дальнейшем, 28–29 октября, осадки переместятся в южные регионы. На остальной территории существенных дождей не предвидится.