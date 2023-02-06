Лавины накрывают европейские горные курорты: количество погибших превысило десяток

Земля, вероятно, намекает на то, что ей нужно очиститься от людей. На фоне землетрясений, всколыхнувших ряд стран мира, стало известно, что на горных курортах людей покрывает лавинами.

В частности, в течение выходных лавины убили по меньшей мере 11 человек. Количество погибших может быть больше, ведь проводить поисково-спасательные работы мешает погода.

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Где произошли трагедии

Власти и спасатели в Австрии, Италии и Швейцарии сообщили, что сильный снегопад и ветер увеличили опасность для лыжников. Следовательно, на выходных Австрия объявила самый высокий уровень тревоги. Спикер австрийского министерства внутренних дел Патрик Майерхофер сказал, что выходные были "очень интенсивными для австрийской полиции".

Известно, что с 3 по 5 февраля в Австрии под лавинами погибли восемь человек. Среди жертв были туристы из Китая, Германии и Новой Зеландии. Кроме того, под лавину попали австрийский лыжнык и его гид. Несмотря на то, что спасателям удалось относительно быстро найти их местонахождение, поиски пришлось прекратить из-за непогоды, поэтому тела обнаружили уже на следующий день.

В то же время на севере Италии 31-летняя немка погибла во время схода лавины вблизи перевала Лимо. Позже тело женщины обнаружили под 3 метрами снега. Вертолет не смог помочь спасателям из-за порывов ветра до 120 километров в час.

Кроме того, полиция Швейцарии подтвердила, что два 50-летних лыжника погибли во время схода лавины.

В МИД Австрии просят альпинистов быть особенно осторожными, особенно на открытых местах, склонных к сходу лавин.

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