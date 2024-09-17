На границе Норвегии с Россией зафиксировали следы радиоактивного цезия-137

Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией. Отмечается, что обнаружены следы цезия-137 и урана-235, входящего в топливо для атомных реакторов и "начинку" для ядерного оружия.

В частности, об этом говорится в издании Barrents Observer. Там пишут, что управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) утверждает, что количество цезия, обнаруженное в воздушных фильтрах, является "очень низким".

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Что известно о скачке радиации на границе с Россией

Радиоактивность измерили в фильтрах в Виксйофьелле и Сванховде на второй неделе сентября. Так, радиоактивный цезий-137 появился в период где-то между 9 и 12 сентября.

Бредо Меллер из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA в Сванховде не волнуется.

Уровни явно выше нормы, но не представляют опасности для людей или окружающей среды,

– сообщил он.

По его словам, они обнаружили 5 мкБк/м3 на фильтровальной станции в Сванховде на 37-й неделе (9 – 16 сентября), и они измерили такую же концентрацию 5 мкБк/м3 на фильтровальной станции в Виксйофьелле на 36 – 37 неделе (5 – 12 сентября).

Специалист отметил, что DSA проведет дополнительные анализы в течение следующих нескольких дней.

"Мы не удивимся, если они будут на том же уровне, что мы видели сегодня", – добавил он.

В DSA говорят, что во время исследования фильтров не было обнаружено других радиоактивных изотопов.

Также в издании пишут, что неизвестно, дали ли какие-то измерения на российской стороне границы аналогичные результаты. Отмечается, что никакие другие фильтры в северной Норвегии или финской Лапландии не обнаружили пика содержания цезия за последнюю неделю.

Что в издании написали о реакторах

На борту подводных лодок и ледоколов есть многочисленные морские реакторы, которые эксплуатируют Баренцево море с баз вдоль побережья Кольского полуострова. Масштабные стратегические учения Ocean-2024 закончились 16 сентября, но маловероятно, что такие выбросы поступают из военно-морского реактора, работающего в море. Небольшие утечки цезия-137, скорее всего, появятся во время запуска или технического обслуживания реактора или от обращения с отработанным ядерным топливом.

Бредо Меллер говорит, что цезий также может происходить от лесных пожаров. Случаи аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года и даже атмосферные ядерные испытания до 1962 года все еще можно измерить в природе. Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет.

Когда старые деревья горят, радиоактивность может подниматься в воздухе и дуть ветром.

Российские конструкторы оружия из Росатома все лето и начало осени работали на испытательном полигоне Панково в Новой Земле. Существует сайт, посвященный испытанию крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которая, как считают, имеет более-менее открытое охлаждение мини-реактора.

Работа на испытательной площадке, однако, является строго секретной, и очень мало информации обнародуется. Официальных сообщений о том, что "Буревестник" тестируется не было, но признаки можно увидеть, изучая ежедневно обновляемые спутниковые снимки с Арктического архипелага.

В течение лета Barents Observer видел несколько грузовых судов и судов специального назначения в водах за пределами Панково, и в течение последних нескольких недель два больших транспортных самолета Росатома Ил-76 периодически парковались в аэропорту Рогачево в Новой Земле.

Считается, что самолеты синего цвета проводят операции, связанные с испытаниями "Буревестника".