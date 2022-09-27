Что происходит на границе с Грузией, куда кинулись россияне: СМИ показали видео с дрона

Россияне убегают от мобилизации в другие страны, пока границы еще не закрыли. В частности, на границе с Грузией растянулись километровые очереди.

Граждане государства-агрессора бегут через КПП "Верхний Ларс". Сейчас там – хаос, люди ждут в очереди по 40 – 50 часов.

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В многокилометровых пробках время от времени начинаются скандалы между людьми. Ранее писали, что таможенные посты страны уже переведены в особый режим работы.

Опубликовали видео с дрона, как выглядит пограничный переход:

Реакция Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал ситуацию с бегством россиян "СССР 2.0" По его словам, страна активно распадается, пока окончательно не опустится железный занавес.

Прекрасная иллюстрация путинского призыва,

– добавил советник.

Накануне сообщалось, что на границе уже появились прибывшие на БТРах силовики фсб. Утверждали, что силовики якобы установят блокпост. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Кстати – грузинский эксперт рассказал, что происходит на границе: видео

Сразу после объявления мобилизации, 21-22 сентября, раскупили все рейсы в Ереван и Стамбул. Цены на авиабилеты за границу достигли 250 тысяч за рейс в Баку и 120 тысяч – в Тбилиси.