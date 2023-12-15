На границе с Польшей сбили трех украинских водителей: в МИД рассказали детали дела

На украинско-польской границе 14 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Там на заблокированном КПП польский водитель сбил трех украинцев.

На контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская" произошел наезд сразу на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул, рассказал 24 Каналу спикер МИД Олег Николенко.

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Началось следствие

По словам Николенко, граждане Украины получили незначительные травмы. Они не нуждались в госпитализации. Медицинскую помощь им оказали на месте событий.

Водителя автомобиля на польской регистрации, совершившего наезд, задержала полиция. Начались следственные действия.

Наши консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле,

– отметили в МИД.

Пострадавшие украинские водители 14 декабря прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.

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