На границе с Польшей сбили трех украинских водителей: в МИД рассказали детали дела
На украинско-польской границе 14 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Там на заблокированном КПП польский водитель сбил трех украинцев.
На контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская" произошел наезд сразу на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул, рассказал 24 Каналу спикер МИД Олег Николенко.
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Началось следствие
По словам Николенко, граждане Украины получили незначительные травмы. Они не нуждались в госпитализации. Медицинскую помощь им оказали на месте событий.
Водителя автомобиля на польской регистрации, совершившего наезд, задержала полиция. Начались следственные действия.
Наши консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле,
– отметили в МИД.
Пострадавшие украинские водители 14 декабря прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.
В Польше разбился автобус с украинцами
- В Польше 19 ноября разбился автобус, в котором находились граждане Украины. Трагедия произошла на рассвете в селе Верешин Хрубешовского уезда Люблинского воеводства на востоке Польши. По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли люди.
- Спикер полиции Хрубешова Эдита Кристковяк рассказала изданию Radio Szczecin, что они установили – водитель автобуса, гражданин Украины, по неустановленным причинам на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а затем врезался в росшее на обочине дерево.
- На утро 19 ноября на месте трагедии работали экстренные службы, которые выясняли детали аварии. Известно, что полиция перекрывала дорогу №844.