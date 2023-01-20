На границе "многодетный отец" не смог назвать дату дня рождения ни одного из трех детей
Источник:Госпогранслужба
На пункте пропуска на украинско-польской границе мужчина, пытавшийся выехать за границу, представился как многодетный отец. Однако, как выяснилось впоследствии, предоставленные пограничникам документы оказались фальшивкой.
58-летний уроженец Херсонской области пытался выехать в Польшу рейсовым автобусом. Он предоставил пограничникам копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей.
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Человек купил фальшивые документы
Кроме копий свидетельств, мужчина показал пограничникам паспорт, в котором были сведения о троих детях в возрасте 8, 11 и 15 лет. Пограничники заподозрили подделку документов, поэтому пригласили "многодетного отца" на беседу, в ходе которой он не смог назвать даты рождения "своих детей" и места выдачи документов.
Позже мужчина признался, что купил поддельные документы у неизвестных для того, чтобы пересечь границу. Пограничники сообщили правоохранителям о правонарушениях по статье о подделке документов и передали мужчину полиции.
В Госпогранслужбе отметили, что за время действия режима военного положения только пограничники Львовского отряда обнаружили более 1700 документов с признаками подделок. Обо всех случаях проинформировали полицию.
Кто имеет право на выезд за границу
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованы и выезд за границу им запрещен. Однако есть некоторые исключения. в частности, за границу могут уехать:
- мужчины с инвалидностью;
- Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;
- Лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов;
- родители 3 больше детей;
- мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот;
- мужчины, воспитывающие детей с инвалидностью;
- родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- родители двух детей младше 18 лет, сопровождающие беременную жену;
- мужчины, которые обеспечивают постоянный уход о родственнике или если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы;
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал, который едет в командировку или обучение;
- научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;
- студенты, которые учатся за границей и имеют документы, подтверждающие факт принятия в вузы за границей, и факт оплаты обучения;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- политики и депутаты, имеющие соответствующее разрешение на основе оснований для поездки;