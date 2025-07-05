О том, как звали мальчика и что о нем известно, 24 Канал пишет со ссылкой на Общественное и Богодуховский городской совет.

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На Харьковщине 5 июля погиб мальчик Олег

В субботу, 5 июля, россияне атаковали автомобиль в селе Одноробовцы Золочевской общины. В машине находилась целая семья, удар унес жизнь восьмилетнего мальчика, его 4-летнего брата и отца ранены, а мать испытала острую реакцию на стресс.

Семья ехала возле села, расположенного в 8 километрах от российской границы. Вражеский дрон унес жизнь ребенка по имени Олег Антонов. После начала полномасштабного вторжения он с семьей выехал из родного села, в котором дальше жить было опасно. В день, когда их авто попало под атаку, семья ехала от родственников.

Они вообще жители села Стогнии, но еще в начале активной фазы войны переехали, как ВПЛ. Накануне приехали в Стогнии, к родственникам. Просто приехали погостить. И когда выезжали обратно, случилась трагедия по дороге возле Одноробовки,

– отметил глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

Олег родился 22 января 2017 года в городе Дергачи. Мальчик учился во 2 классе в селе Мерло. Семья сбежала от войны и искала защиты, но война их догнала.

"Это боль, что не имеет границ. Это потеря, которая не имеет оправданий. Невозможно найти слова, чтобы передать скорбь, отчаяние и гнев, которые мы все чувствуем", – пишут в Богодуховском городском совете.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика Олега! Понимаем вашу боль и разделяем горе вашей семьи. Вечная память маленькому украинцу.

Трое родственников маленького Олега выжили и получили помощь медиков. Мама ранений не получили, отца, который управлял автомобилем, посекло обломками. Мужчина вместе с другим сыном находился в больнице в Харькове.

По словам Коваленко, в Одноробовке уже объявлено опасность, в селе почти нет детей, потому что всех несовершеннолетних оттуда вывезли родители. В населенном пункте постоянно летают дроны. Чтобы защититься от них военные натянули сетки.