Про те, як звали хлопчика та що про нього відомо, 24 Канал пише з посиланням на Суспільне та Богодухівську міську раду.

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На Харківщині 5 липня загинув хлопчик Олег

У суботу, 5 липня, росіяни атакували автівку в селі Одноробівці Золочівської громади. В машині перебувала ціла родина, удар забрав життя восьмирічного хлопчика, його 4-річного брата та батька поранено, а мати зазнала гострої реакції на стрес.

Сім'я їхала біля села, що розташоване за 8 кілометрів від російського кордону. Ворожий дрон забрав життя дитини на ім'я Олег Антонов. Після початку повномасштабного вторгнення він з родиною виїхав з рідного села, у якому далі жити було небезпечно. У день, коли їхнє авто потрапило під атаку, сім'я їхала від родичів.

Вони взагалі мешканці села Стогнії, але ще на початку активної фази війни переїхали, як ВПО. Напередодні приїхали до Стогніїв, до родичів. Просто приїхали погостити. І коли виїжджали назад, трапилася трагедія по дорозі біля Одноробівки,

– зазначив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.

Олег народився 22 січня 2017 року в місті Дергачі. Хлопчик навчався у 2 класі в селі Мерло. Родина втекла від війни та шукала захисту, але війна їх наздогнала.

"Це біль, що не має меж. Це втрата, яка не має виправдань. Неможливо знайти слова, щоб передати скорботу, розпач і гнів, які ми всі відчуваємо", – пишуть в Богодухівській міській раді.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика Олега! Розуміємо ваш біль та поділяємо горе вашої сім'ї. Вічна пам'ять маленькому українцю.

Троє родичів маленького Олега вижили та отримали допомогу медиків. Мама поранень не зазнали, батька, який керував автомобілем, посікло уламками. Чоловік разом з іншим сином перебував в лікарні у Харкові.

За словами Коваленка, в Одноробівці вже оголошено небезпеку, в селі майже немає дітей, бо всіх неповнолітніх звідти вивезли батьки. В населеному пункті постійно літають дрони. Аби захиститися від них військові натягнули сітки.