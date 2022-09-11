На освобожденной Харьковщине нашли акты об изъятии из школ украинской литературы

Российские оккупанты на захваченной Харьковщине пытались подавить все украинское. Они даже подписали "акты" об изъятии из школ украинских учебников.

Так называемые "документы" нашли в деоккупированной Балаклее. Их подписали члены так называемой "комиссии".

Интересно За вас правда: ВСУ в Балаклее содрали вражеский триколор, под которым нашли пророческие слова Шевченко

Доказательство геноцида, проводимого российскими оккупантами в Украине. Под предлогом "борьбы с фашизмом", прежде всего, начали бороться с украинским языком и культурой. Все это происходило уже в августе. Колобранты были уверены, что россия навсегда пришла, но что-то пошло не так,

– подчеркнул Денис Казанский.

Он поинтересовался, где сейчас члены этих "комиссий" и высказал ироническую догадку, что, вероятно, "убежали бомжевать в Белгородскую область".



В Балаклее нашли "акты" врага об изъятии украинских учебников / Фото Дениса Казанского



Россияне совершали геноцид украинского народа / Фото Дениса Казанского

Заметим, что такая ситуация не только в Балаклее. Россияне пытаются уничтожить все украинское на захваченных территориях. В Мелитополе, например, они заставляют родителей отправлять детей в школы, где промывают мозги. Учеников даже заставляли фотографироваться на фоне портрета владимира путина.

В тему ВСУ продолжают возвращать свои территории: карта масштабности украинского наступления

Последние новости из Балаклеи

8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил освобождения города от оккупации. Он опубликовал видео, на котором наши военные подняли украинский флаг в Балаклее.

Известно, что оккупантам в городе было совсем не сладко. Перед тем, как выбить захватчиков, ВСУ оцепили их.

Сейчас в Балаклее нет воды и света, но уже появилась мобильная связь. Военные привозят в город лекарства и продукты, работают гуманитарные штабы.

Смотрите больше – украинский флаг подняли в еще одном освобожденном селе на Харьковщине: видео