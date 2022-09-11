Так звані "документи" знайшли в деокупованій Балаклії. Їх підписали члени так званої "комісії".

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Доказ геноциду, який проводили російські окупанти в Україні. Під приводом "боротьби з фашизмом" насамперед почали боротися з українською мовою та культурою. Все це відбувалося вже у серпні. Колаборанти були впевнені, що росія назавжди прийшла, але щось пішло не так,

– наголосив Денис Казанський.

Він поцікавився, де зараз члени цих "комісій" і висловив іронічний здогад, що, ймовірно, "втекли бомжувати у Бєлгородську область".



У Балаклії знайшли "акти" ворога про вилучення українських підручників / Фото Дениса Казанського



Росіяни здійснювали геноцид українського народу / Фото Дениса Казанського

Зауважимо, така ситуація не лише в Балаклії. Росіяни намагаються знищили все українське на захоплених територіях. У Мелітополі, наприклад, вони змушують батьків відправляти дітей в школи, де "промивають мізки". Учнів навіть змушували фотографуватися на фоні портрета владіміра путіна.

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Останні новини з Балаклії

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення міста з окупації. Він опублікував відео, на якому наші військові підняли український прапор у Балаклії.

Відомо, що окупантам у місті було зовсім не солодко. Перед тим, як вибити загарбників, ЗСУ оточили їх.

Зараз у Балаклії нема води та світла, але вже появився мобільний зв'язок. Військові привозять у місто ліки та продукти, працюють гуманітарні штаби.

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