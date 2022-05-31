На Харьковщине прошла массовая эвакуация: вывезли около 1,5 тысяч человек

Массовую эвакуацию удалось организовать в Харьковской области. С временно оккупированных территорий вывезли около 1,5 тысяч человек.

Эвакуация произошла 30 мая. Все люди уже находятся в безопасности. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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В Харьковской области произошла массовая эвакуация людей. Увезли почти 1,5 тысячи человек. До этого времени нам удавалось только раз организовать такую эвакуацию, но это было Изюмское направление,

– рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА подчеркивает, что эвакуация была крайне необходимой. Люди были слишком устали и в тяжелом состоянии. Среди них были жители всех возрастов: дети, женщины, пожилые люди, люди с инвалидностью.

Людей эвакуировали автобусами. В телеграмме Олег Синегуб поделился фото.

Эвакуация с временно оккупированных территорий Харьковщины / Фото Олега Синегубова

Автобусами людей довезли в логистические центры. Еще 16 человек можно эвакуировать по железной дороге.

Всех эвакуированных обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью. На месте анализируем потребности и запросы для принятия дальнейших логических решений,

– написал Синегубов.

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29 мая работникам батальона полиции особого назначения удалось эвакуировать 5 мирных жителей Северодонецка . Они пострадали из-за артиллерийских обстрелов города, которые производили российские войска. Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах в Донецкой области.

Из Лисичанска в Луганскую область вывезли 31 человека, среди них было 13 детей. Сергей Гайдай рассказал, что это была одна из самых тяжелых эвакуаций, но самая продуктивная из всех. Первоначально планировалось вывезти 7 человек. Но когда правоохранители прибыли на место сбора, то начали агитировать людей выезжать из города. Таким образом, им удалось уговорить 31 человека. Теперь они все в безопасности.

24 мая во время эвакуации из Горной общины в Луганской области под вражеский обстрел попал автобус с людьми. Россияне обстреляли транспорт кассетными снарядами. К счастью, людей все же удалось увезти.

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