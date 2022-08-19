С 2014 года "светился" в росСМИ: на Харьковщине разоблачают коллаборантов

Полиция, прокуратура и СБУ разоблачили в Харьковской области коллаборантов. Они согласились сотрудничать с россиянами в Балаклее и Русской Лозовой.

Об этом для 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что правоохранители отчитались о своей работе.

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"Они отчитываются, что, в частности, в Балаклее разоблачили очередного коллаборанта. Это мужчина родом из Горловки. Он стал главой так называемой администрации Балаклеи. Такое желание выразил добровольно", — отметила журналистка.

Как сотрудничали с оккупантами

С 2014 года мужчина, разоблаченный правоохранителями, активно светился в российских пропагандистских СМИ. Коллаборант был на телевидении рашистов псевдоэкспертом.

Иронично, что когда он выдвигался на должность временного председателя, он отметил, что находится в гуманитарной программе под названием "Мир Харькова". Мы видим, какой мир для Харькова принесла россия,

– сказала корреспондентка.

По словам журналистки, будут судить и другого молодого человека. Это 29-летний житель Русской Лозовой. Он работал руководителем цеха одного из местных предприятий.

"Известно, что он подготовил и передал технику для российских военных, когда оккупировали населенный пункт", — добавила корреспондентка.

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