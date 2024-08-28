В ВСУ рассказали об изменении тактики врага на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты продолжают попытки штурмовых действий, и действуют в основном без поддержки бронированной техники.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виталий Бицак

в эфире телемарафона.

Смотрите также Ситуация будет сложной: как будут действовать графики отключений в Киеве 29 августа

Обстановка в полосе нашей ответственности напряженная, но контролируемая, наши воины ценой сверхчеловеческих усилий сдерживают врага, который не оставляет намерений продвинуться и занять наши позиции,

– отметил Виталий Бицак.

Враг теряет технику

Пресофицер также рассказал, что россияне потеряли на этом направлении большое количество техники. Преимущественно противник осуществляет пешие штурмы, использует также мотоциклы и багги.

Изменение тактики, по его словам, заключается в том, что "сейчас очень мало у врага бронированной техники".

При этом военный отметил, что с начала Курской операции Силами обороны кардинальных изменений в ситуации на Харьковщине нет. Враг продолжает штурмовать, однако уменьшилась интенсивность штурмовых действий.