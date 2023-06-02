На Харьковщине взорвался автомобиль с семьей: мама погибла, дети – в тяжелом состоянии
Источник:Олег Синегубов
В Харьковской области 2 июня автомобиль взорвался на неизвестном взрывном устройстве. При взрыве в автомобиле находилась семья с тремя детьми.
37-летняя женщина погибла на месте трагедии. В то же время трое детей получили тяжелые ранения.
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Старшему пострадавшему ребенку 15 лет
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что несчастный случай произошел около 12:00 вблизи деревень Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района.
Среди пострадавших две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, медики борются за их жизнь.
На Харьковщине очень высокая минная опасность
Глава Харьковской ОВА отметил, что минная опасность на Харьковщине остается очень высокой.
Синегубов призывает людей быть максимально осторожными. В частности, не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и тому подобное.
"Это может быть смертельно опасно. Передвигайтесь исключительно по дорогам с твердым покрытием", – сказал он.
Кроме того, в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не стоит касаться его. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить ГСЧС или Нацполиции.
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