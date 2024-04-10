На Харьковщине взрывы: оккупанты снова ударили КАБами

10 апреля 2024, 18:43
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Российские войска в очередной раз атакуют украинские города. Под вражеским огнем оказалась Харьковская область.

Вечером 10 апреля сообщили о взрыве в области. Сообщение об этом поступило в 18:38.

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Оккупанты ударили по Харьковской области

Российские войска не прекращают атаковать Харьковскую область. Так, вечером 10 апреля в области были слышны звуки взрывов.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 18:16. Меньше, чем через 20 минут сообщили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине,
– предупреждали в Воздушных силах.

Об этом они написали в 18:32. В мониторинговых каналах в 18:37 писали о движении КАБов на Харьков.

А через минуту, в 18:38, сообщили о взрыве в области.

В 18:45 объявили отбой воздушной тревоги в Харьковской области. Сейчас о последствиях взрыва неизвестно.

Российские войска ударили по Волчанску

  • Днем 10 апреля Россия уже наносила удар по Харьковской области. В частности, под атакой врага оказался Волчанск.
  • Тогда же глава Харьковской ОВА, сообщил о последствиях от атаки врага. По его словам, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску.
  • Известно, что в результате сегодняшних вражеских обстрелов Волчанска, которые произошли в период с 12:20 по 14:15, ранены двое гражданских 54-летних мужчин.
  • Один из них технический работник медучреждения, куда и попали россияне. Обоих пострадавших госпитализировали.
Автор: Ірина Марціяш