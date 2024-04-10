На Харьковщине взрывы: оккупанты снова ударили КАБами

Российские войска в очередной раз атакуют украинские города. Под вражеским огнем оказалась Харьковская область.

Вечером 10 апреля сообщили о взрыве в области. Сообщение об этом поступило в 18:38.

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Российские войска не прекращают атаковать Харьковскую область. Так, вечером 10 апреля в области были слышны звуки взрывов.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 18:16. Меньше, чем через 20 минут сообщили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине,

– предупреждали в Воздушных силах.

Об этом они написали в 18:32. В мониторинговых каналах в 18:37 писали о движении КАБов на Харьков.

А через минуту, в 18:38, сообщили о взрыве в области.

В 18:45 объявили отбой воздушной тревоги в Харьковской области. Сейчас о последствиях взрыва неизвестно.

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