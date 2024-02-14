В Харьковской области – взрывы: оккупанты ударили баллистикой

Враг не может утолить свою ярость и продолжает атаковать мирные города и села Украины. Днем Харьковская область снова находилась под мощным обстрелом.

На территории региона раздавались взрывы.

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Противник запустил ракету

Об активности вражеской авиации и угрозе ракетных ударов для восточных и юго-восточных областей Воздушные силы предупредили еще после 14:00. В частности, тогда была объявлена ракетная опасность Харьковской области.

В 16:09 вероятность применения противником баллистики появилась для Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

А уже в 16.09 стало известно также и о ракете, которая летела в направлении Харьковской области. Через некоторое время в Харьковской области начались взрывы. Город находился под обстрелом баллистики.

В 16:35 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги.

Россияне цинично атаковали Селидово в Донецкой области: погибли люди

Ночью оккупанты ударили по Селидово. Враг бил по гражданским объектам. Один из ударов пришелся по больнице, а именно по родильному отделению.

В результате атаки погибли три человека – 38-летняя беременная женщина и 36-летняя мать с сыном 9 лет.

13 человек получили ранения. Среди них четверо детей – 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения.

Известно, что на момент удара по больнице, а это произошло около часа ночи, там находилось почти 200 человек.

Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. Телесные повреждения получил 52-летний мужчина, проходивший мимо многоэтажки.

Старшему пациенту, который пострадал, – 76 лет, а самому младшему – 6 месяцев.

По состоянию на 17:00 поисково-спасательная операция на месте трагедии завершена.

Вместе с Харьковской областью под российским ударом находилась и Донецкая область. Там вражеская армия обстреляла село Николаевка в Краматорском районе. Два человека погибли.