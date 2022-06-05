На Харьковском направлении ВСУ удалось улучшить тактическое положение, – командующий силами обороны

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции наших защитников. Он подчеркнул, что украинские воины принимают максимально эффективные меры для защиты территорий и людей.

Уже 102 день наши отважные защитники и защитницы защищают Украину и делают все для того, чтобы прогнать российских оккупантов с наших земель. Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев после посещения позиций наших воинов подчеркнул – ВСУ действуют максимально эффективно и профессионально, поэтому оккупантам не удастся реализовать свои планы. Ситуация трудная, но наши герои все контролируют.

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Ситуация на линии столкновения

Как сообщил Наев, наши войска на Харьковском, Луганском, Донецком и Запорожском направлениях возглавляют опытные боевые генералы, поэтому враг терпит большие потери и не может продвинуться дальше несмотря на то, что привлекает для штурма большое количество личного состава и техники.

На Харьковском направлении продолжаются мероприятия по укреплению обороны на участках местности, где нашим войскам удалось улучшить тактическое положение.

– сообщил Наев.

На Донецком направлении российские кафиры не прекращают артиллерийские обстрелы и ракетные удары. В Луганской области бои продолжаются без пауз, наши воины отражают все атаки врага и наносят россиянам новые потери. На Запорожье ВСУ укрепляют позиции, чтобы предотвратить попытку прорыва российских оккупантов.

"Каждый день подвиги наших героев делают невозможным продвижение противника. Это очень сложная задача, которую выполняют солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад", – рассказал Наев.

Также Наев добавил, что ВСУ знают о планах российских оккупантов по окружению наших войск и готовы предотвратить их воплощение. Проводится активная работа над тем, чтобы повысить мощность наших сил по всем угрожающим направлениям.

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Российские кафиры снова обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг гнал по мирным населенным пунктам из минометов. Также над территорией области пролетели две ракеты.

Испания может предоставить Украине тяжелое вооружение. В частности речь идет о танках Leopard и ЗРК.

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