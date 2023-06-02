Наши военные бьют по тому транспорту, которым российские группы передвигаются по дельте Днепра. С 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов.
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Как ВСУ успешно отработали по врагу в Херсонской области
Филигранное уничтожение русских оккупантов на Херсонском направлении. Там для поражения враждебных целей воины ССО используют ударный беспилотный авиационный комплекс. Работа одного из таких БПАКов и зафиксирована на видео,
– объяснили в Силах специальных операций.
Военные уточнили, что цель таких ударов – не только поразить месторасположение противника, но и нанести вред его логистике.
"Именно поэтому под ударом БпЛА и надводные транспортные средства, по которым вражеские группы передвигаются по дельте Днепра", – рассказали военные.
Как ВСУ успешно отрабатывают по врагу: смотрите видео
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Потери врага: последние новости
- Россия потеряла на войне в Украине только за последние сутки 540 оккупантов, с 24 февраля 2022 года – 208 910 единиц личного состава.
- 1 июня стало известно, что в результате взрывов, прогремевших 29 мая во временно оккупированном поселке Михайловка на Запорожье, погибли ориентировочно 70 оккупантов. Также россияне потеряли восемь машин и боеприпасы.
- Известно, что такие потери россиян в результате прилета по помещению бывшего райотдела полиции, где стояла военная техника врага и находился личный состав, и по зданию местной школы, где жили российские оккупанты.