На Хмельнитчине часть общин осталась без света

21 декабря 2022, 22:47
Читати новину українською

Источник:

Хмельницкоблэнерго

В Хмельницкой области пять общин остались без света. Энергетики проводят там аварийно-восстановительные работы.

Соответствующую информацию сообщили в облэнерго 21 декабря. Там объяснили, что света нет из-за повреждения линии электропередачи.

Заметьте До плановых отключений света в Киеве еще далеко, но прогнозы должны быть оптимистичными

Что происходит со светом в Хмельницкой области

К сожалению, сегодня (21 декабря – 24 канал) произошло повреждение линии электропередачи 110 киловатт,
– объяснили в облэнерго.

Там также заверили, что по состоянию на 21 декабря света нет в:

  • Староконстантиновской;
  • Старосинявской;
  • частично в Шепетовской;
  • Красиловский;
  • и Полонской общинах.

По данным облэнерго, спасатели проводят аварийно-восстановительные работы и прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить распределение электроэнергии потребителям.

Какая ситуация со светом в Хмельницкой области

  • 21 декабря в Хмельницкой области действовали графики плановых отключений света. Энергетики разделили область на 4 очереди. Электричество там выключали по очереди.
  • 20 декабря в Хмельницкоблэнерго заявили, что 21 декабря энергетики планируют проводить ремонтные работы на высоковольтном оборудовании, питающем северные общины области и часть Хмельницкого. Поэтому там планировали обесточить часть региона.
  • 15 декабря в части Хмельницкого не было света. В облэнерго сообщили, что произошло аварийное повреждение электросети, питающей регион и часть областного центра.

Автор: Діана Квасневська