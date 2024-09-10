На Игоря Лаченкова подала в суд журналистка "Страны": тот якобы посягнул на ее честь

Бывшая заместитель главного редактора пророссийского и запрещенного в Украине издания "Страна.ua" Светлана Крюкова подала в суд на блогера и волонтера Игоря Лаченкова, автора телеграм-канала "Лачен пишет".

Об этом сообщил сам Игорь Лаченков в телеграме. По его словам, Светлана Крюкова обвиняет его в посягательстве на честь и достоинство.

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Также Крюкова подала в суд против юриста и блогера Евгения Пронина. В суде ее будет защищать адвокат Алексей Шевчук. Он тоже подтвердил это у себя в соцсетях и пообещал, что судебный процесс будет интересным.

Адвокат передал "привет всем, кто называл женщину-журналиста негативными высказываниями". И прикрепил к публикации фото с Крюковой.



Адвокат пообещал "интересный" судебный процесс / Скриншот из фейсбука Шевчука



На Крюкову якобы осуществляли давление / Скриншот из фейсбука Шевчука

Реакция Игоря Лаченкова на иск

Лаченков призвал СБУ "прекратить этот позор и наконец убрать всех этих г*вноедов, которые тянули сюда (в Украину) пророссийские нарративы еще очень давно".

Также Игорь Лаченков отметил, что его удивляют иски по защите "чести и достоинства" среди подобных персон.

"Не понятно как можно защитить то, чего не существует", – добавил блогер и прикрепил скриншот высказываний Крюковой в ее телеграм-канале, которые говорят сами за себя. Их смысл абсолютно пророссийский.

Блогер не сомневается, что дело против него быстро развалится.

Отреагировал на иск и Евгений Пронин отметив, что это "хорошая тенденция, когда пророссийские головы подают иски на тех, кто говорит что они пророссийские головы".



Иск есть в судебном реестре / Скриншот

Также блогер впоследствии отметил, что ему нравится реакция украинских медиа на новость об иске против него. В частности, отметил "Громадское" за удачно подобранное фото к публикации. Мол, оно лучше всего иллюстрирует ситуацию с иском. Он шутливо призвал другие медиа использовать исключительно это фото для публикаций.

Что надо знать об Игоре Лаченкове

Игорь Лаченков – блогер-миллионник, автор телеграм-канала "Лачен пишет" и известный волонтер. Лаченков родился в Днепре и учился на экономическом факультете Харьковского университета.

В июне 2022 года Сергей Притула вместе с Лаченом запустили проект "Народный Байрактар" и за 3 суток собрали 600 миллионов гривен.

Лаченков получил медаль "За содействие военной разведке Украины II-й степени". Награду ему лично вручил глава ГУР МО Кирилл Буданов.



Лаченкова наградили медалью за "Содействие военной разведке Украины" / Фото из телеграм-канала "Лачен пишет"

Что известно о Крюковой

Крюкову обвиняют в распространении фейков о принудительной украинизации и штрафовании за общение на русском языке, а информацию о возможном нападении России на Украину накануне полномасштабного вторжения она называла "дезинформацией англосаксов".

Пророссийская журналистка с 2016 года по 2022 год была заместителем главного редактора издания "Страна.ua". В 2017 году она вносила залог за основателя этого издания Игоря Гужву, которого судили за вымогательство и получение 10 тысяч долларов у одного из политиков за то, чтобы на сайте издания не разместили компромат на него.

Напомним, что в 2021 году издание "Страна.ua" оказалось под санкциями СНБО за противоправную деятельность на территории Украины.