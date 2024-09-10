Про це повідомив сам Ігор Лаченков у телеграмі. За його словами, Світлана Крюкова звинувачує його в посяганні на честь та гідність.

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Також Крюкова подала в суд проти юриста та блогера Євгена Проніна. В суді її захищатиме адвокат Олексій Шевчук. Він теж підтвердив це у себе в соцмережах та пообіцяв, що судовий процес буде цікавим.

Адвокат передав "вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами". І прикріпив до публікації фото з Крюковою.



Адвокат пообіцяв "цікавий" судовий процес / Скриншот з фейсбуку Шевчука



На Крюкову нібито здійснювали тиск / Скриншот з фейсбуку Шевчука

Реакція Ігоря Лаченкова на позов

Лаченков закликав СБУ "припинити цю ганьбу та нарешті прибрати всіх цих г*вноїдів, які тягнули сюди (в Україну) проросійські наративи ще дуже давно".

Також Ігор Лаченков зазначив, що його дивують позови щодо захисту "честі і гідністі" серед побібних персон.

"Не зрозуміло як можна захистити те, чого не існує", – додав блогер та прикріпив скриншот висловлювань Крюкової у її телеграм-каналі, які говорять самі за сеюе. Їх сенс абсолютно проросійський.

Блогер не сумнівається, що справа проти нього швидко розвалиться.

Відреагував на позов і Євген Пронін зазначивши, що це "гарна теденція, коли проросійські голови подають позови на тих, хто каже що вони проросійські голови".



Позов є в судовому реєстрі / Скриншот

Також блогер згодом відзначив, що йому подобається реакція українських медіа на новину про позов проти нього. Зокрема, відзначив "Громадське" за вдало підібрало фото до публікації. Мовляв, воно найкраще ілюструє ситуацію із позовом. Він жартівливо закликав інші медіа використовувати виключно це фото для публікацій.

Що треба знати про Ігоря Лаченкова

Ігор Лаченков – блогер-мільйонник, автор телеграм-каналу "Лачен пише" та відомий волонтер. Лаченков народився у Дніпрі та навчався на економічному факультеті Харківського університету.

У червні 2022 року Сергій Притула разом із Лаченом запустили проект "Народний Байрактар"і за 3 доби зібрали 600 мільйонів гривень.

Лаченков отримав медаль "За сприяння військовій розвідці України ІІ-го ступеня". Нагороду йому особисто вручив голова ГУР МО Кирило Буданов.



Лаченкова нагородили медаллю за "Сприяння воєнній розвідці України" / Фото з телеграм-каналу "Лачен пише"

Що відомо про Крюкову

Крюкову звинувачують у поширенні фейків про примусову українізацію та штрафування за спілкування російською мовою, а інформацію про можливий напад росії на Україну напередодні повномасштабного вторгнення вона називала "дезінформацією англосаксів".

Проросійська журналістка з 2016 року по 2022 рік була заступницею головного редактора видання "Страна". У 2017 році вона вносила заставу за засновника цього видання Ігоря Гужву, якого судили за вимагання й отримання 10 тисяч доларів в одного з політиків за те, щоб на сайті видання не розмістили компромат на нього.

Нагадаємо, що у 2021 році видання "Страна.ua" опинилося під санкціями РНБО за протиправну діяльність на території України.