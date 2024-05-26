Тысячи людей без света, на электроподстанции Днепропетровской области обнаружили взрывчатку

На украинской электроподстанции в Днепропетровской области обнаружили взрывчатку. В министерстве рассказали, что из-за вражеских обстрелов тысячи людей в разных регионах остались без света.

В Минэнерго рассказали, какая ситуация со светом по состоянию на утро 26 мая. Ведь ночью Россия нанесла массированный удар по украинским регионам дронами и ракетами.

Смотрите также Целью россиян был Староконстантинов, есть попадание и раненые в Винницкой области: все о новой атаке

Что известно об атаке врагов по Украине

На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов,

– рассказали в Минэнерго.

По состоянию на утро министерство не сообщило деталей о том, как взрывчатка оказалась на подстанции. Однако рассказали, какая ситуация в Украине после вражеского обстрела. В частности, в результате циничной атаки россиян:

в Хмельницкой области без света остались 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. Утром 26 мая всех заживили;

из-за повреждения газораспределительных сетей без газа остались более 1,3 тысячи потребителей в Винницкой области и 35 – в Харьковской;

в Сумской области возле одной из газораспределительных станций враг попал вражеским снарядом. Люди целые, газ им не выключали.

Заметьте Укрэнерго отменило ограничения: какая ситуация в энергосистеме 26 мая

Последние новости о свете в Украине