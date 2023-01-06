В Энгельс завезли новую "ПВО": теперь аэродром будет охранять икона

Взрывы на российском аэродроме Энгельс раздались уже несколько раз. Поэтому московские священники решили "защитить" аэродром и подарить ему икону.

Из предоставления Энгельсу "небесной ПВО" сделали целый пропагандистский спектакль, который освещали российские СМИ, сообщает 24 Канал. Однако чем икона должна помочь аэродрому – непонятно.

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Поможет ли икона печально известному аэродрому

Икону аэродрома после взрывов передала РПЦ и Саратовская епархия. На пропагандистское действо пришло руководство аэродрома, священники и даже местные власти. Один из чиновников, а именно замминистра внутренних и внешних отношений Саратовской области Виталий Шустов заявил, что "легендарная авиабаза" помогает "защищать суверенитет России". Интересно, от кого они защищают суверенитет и как этому помогают взрывы на авиабазе?

Однако Шустов говорит, что икона Николая Чудотворца, подаренная аэродрому, должна поддерживать моральный дух военных. особенно, если аэродром снова приедет "хлопок".

Взрывы на аэродроме Энгельс: главное

В течение прошлого года на российский аэродром "хлопок" заходил уже не раз. К примеру, ночью 26 декабря. Тогда над аэродромом раздалась тревога и не менее 2 мощных взрывов. В минобороны России традиционно заявили о работе "славной" системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в российском ведомстве отметили, что якобы сбили беспилотник на малой высоте во время подлета к "Энгельсу". В результате падения обломков дрона 3 находившиеся на аэродроме российские военные получили смертельные ранения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что после "хлопка" в Энгельсе оккупанты рассредоточили самолеты стратегической авиации. Он отметил, что на "Энгельсе" все же остается несколько самолетов, но часть из них передислоцированы на другие аэродромы.

К слову, впервые взрывы на "Энгельсе" прогремели 5 декабря. Тогда "хлопок" повредил по меньшей мере два бомбардировщика Ту-95.