Не подвергайте себя и своих родных опасности. Если слышите тревогу-немедленно направляйтесь в укрытие.

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Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 12: 55 сирена прозвучала по всей стране, кроме территории оккупированного Крыма:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Винницкой области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Волынской области;

Ровенской области;

Хмельницкой области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области.

Кроме того, на Луганщине продолжается непрерывная воздушная тревога.

Обратите внимание! Россияне обстреливают объекты инфраструктуры и жилые дома. Их цель-нанести украинцам как можно больше вреда и разрушений. Каждый гражданин страны несет ответственность за свою безопасность. Игнорирование воздушной тревоги часто приводит к трагическим событиям. Обязательно направляйтесь в укрытие всякий раз, как слышите сирену.

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Воздушная тревога по всей территории страны / Скриншот из "єМапи"