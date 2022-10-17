Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку. Якщо чуєте тривогу – негайно прямуйте в укриття.

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Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 12:55 сирена пролунала по всій країні, окрім території окупованого Криму:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Вінницькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Вінницькій області;
  • Житомирській області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Хмельницькій області;
  • Тернопільській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Львівській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області.

Крім того, на Луганщині продовжується безперервна повітряна тривога.

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Повітряна тривога по всій території країни / скриншот з "єМапи"