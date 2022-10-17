Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку. Якщо чуєте тривогу – негайно прямуйте в укриття.

Читайте також Дрони-камікадзе влаштували у Києві пекельний ранок: фото та відео з місця атаки

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 12:55 сирена пролунала по всій країні, окрім території окупованого Криму:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Вінницькій області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Волинській області;

Рівненській області;

Хмельницькій області;

Тернопільській області;

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

Крім того, на Луганщині продовжується безперервна повітряна тривога.

Зверніть увагу! Росіяни обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Їхня мета – завдати українцям якомога більше шкоди та руйнувань. Кожен громадянин країни несе відповідальність за свою безпеку. Ігнорування повітряної тривоги часто призводить до трагічних подій. Обов'язково прямуйте в укриття щоразу, як чуєте сирену.

До теми Чи стануть удари іранськими дронами постійною тактикою Росії: пояснення військового експерта



Повітряна тривога по всій території країни / скриншот з "єМапи"