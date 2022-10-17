Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку. Якщо чуєте тривогу – негайно прямуйте в укриття.
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Де оголосили повітряну тривогу
Станом на 12:55 сирена пролунала по всій країні, окрім території окупованого Криму:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Вінницькій області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Вінницькій області;
- Житомирській області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Хмельницькій області;
- Тернопільській області;
- Івано-Франківській області;
- Львівській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області.
Крім того, на Луганщині продовжується безперервна повітряна тривога.
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Повітряна тривога по всій території країни / скриншот з "єМапи"