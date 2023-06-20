В Киеве и ряде областей – воздушная тревога, раздаются взрывы: россияне запустили "Шахеды"

В ряде областей Украины раздаются воздушные тревоги. Российские захватчики запустили дроны-камикадзе. Есть также угроза ракетных ударов, а также атак с использованием ОТРК.

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины предупреждали об угрозе с неба. Россияне атаковали "Шахедами". Также есть вероятность, что враг запустит ракеты. Поэтому не покидайте укрытий.

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Что известно об угрозе с неба

Тревоги пошли дальше на Запад. "Покраснели" еще Тернопольщина и Франковщина.Отбой воздушной тревоги в Одесской области, а через несколько минут – в Херсонской и Николаевской областях.Глава ОП Андрей Ермак обратился к украинцам: "Тревогу не игнорируйте и не снимайте работу ПВО".Сирены раздаются также в Киеве.Об угрозе с неба предупредили жителей Хмельницкой, Житомирской и Черновицкой областей.Воздушные силы пишут: "Черновицкая и Хмельницкая области есть угроза применения врагом ударных БПЛА типа "Shahed"!"Сирены снова включили жителей Сумской и Полтавской областей.В Киевской области прозвучала воздушная тревога.В Воздушных силах сообщили об отбое воздушной тревоги в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Об угрозе с неба предупредили также жителей Винницкой области.СМИ сообщают, что в Запорожской области раздаются взрывы. Перед этим появлялась информация о возможном пуске ракет типа С-300.

01:30 Карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Об угрозе с неба предупреждали жителей Черкасской области.

В то же время Monitor отметил, что перед взрывами в Запорожье в Крыму слышали пролет ракет. Есть предположение, что враг мог выпустить "Искандер-К". Но это только предположение.

Мониторинговый канал Monitor предупредил, что угроза БПЛА сохраняется в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях. Существует также вероятность, что дроны долетят в Винницкую область.Ни в коем случае не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу ПВО. Помните о своей безопасности. В частности, о том, что обломки падают с неба и могут нанести немало вреда. Так что либо остаетесь в укрытиях, либо соблюдаете правила двух стен.На данный момент сирены раздаются в Луганской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Полтавской, а также Сумской области.Сообщили о возможном ударе с ОТРК по Востоку Украины.Журналисты сообщили, что в Запорожье раздались взрывы.Воздушные силы обратились к жителям Одесской области с призывом не покидать укрытий, ведь враг может атаковать регион как ракетами, так и ударными БПЛА.Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что над востоком области фиксируют "мопеды". Они курсировали на северо-запад региона.Предупредили в Воздушных силах и жителей Кировоградской области. Там тоже может быть угроза атаки иранскими "мопедами".По данным Воздушных сил, ракетная опасность существует и для Днепропетровской области. Ее также россияне могут атаковать "Шахедами".В Воздушных силах отметили, что существует ракетная опасность для Херсонской и Николаевской областей. Также сохраняется вероятность атак ударными БПЛА.