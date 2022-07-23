россияне готовятся к украинскому контрнаступлению на Юге, минируя берега Ингульца, – ISW

Оккупанты минируют берега реки Ингулец. Таким образом, они готовятся к контрнаступлению со стороны ВСУ.

россияне минируют районы, граничащие со Снегиревкой и Зеленодольском. Об этом сообщает американский Институт изучения войны 22 июля.

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оккупанты минируют берега Ингульца

российские войска минуют дороги и берега реки Ингулец в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском, что свидетельствует о том, что российские войска могут готовиться к возможному контрнаступлению Украины в этом районе,

– говорится в сообщении.

В общем, значительных успехов оккупанты на Юге не достигли. Они пытались продвинуться в направлениях Малая Сейдеминуха – Андреевка и Давидов Брод – Белогорка. Однако безрезультатно, ведь украинские воины успешно отбросили врага.

ВСУ продолжают уничтожать врага

В Институте говорят, что украинские силы продолжают угрожать российским опорным пунктам логистики вдоль Южной оси.

22 июля украинские войска уничтожили пять российских опорных пунктов и два российских склада боеприпасов в районе Зелендольска и Скадовска Херсонской области.

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