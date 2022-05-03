На Юге ВСУ уничтожили вражеский пункт управления войском и склады с боеприпасами

Российская армия не покидает намерений установить полный контроль над населенными пунктами Юга. Враг продолжает атаковать Николаевскую и Херсонскую области.

На Юге ВСУ продолжают уничтожать врага

Впрочем, Силы охраны и обороны юга Украины дают достойный отпор оккупантам. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения сегодня выполнили более 40 огневых задач. В частности, туда входят операции на Николаевском и Херсонском направлениях.

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Вдоль админграниц этих областей были уничтожены:

пункт управления вражеским войском

3 склада с боеприпасами

1 склад с горюче-смазочными материалами

несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники

Отмечается, что об общих потерях сообщат впоследствии, поскольку они еще уточняются.

Успехи ВСУ за сутки

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было сбито 7 беспилотников "Орлан-10" и один "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки военные отбили 12 атак врага, уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Ситуация на фронте по всем направлениям:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Защитники не видели признаков формирования наступательных группировок.

На Слобожанском направлении россияне продолжают обстреливать город Харьков и близлежащие населенные пункты.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не производил. В то же время продолжал обстрел подразделений наших войск вдоль линии столкновения.

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