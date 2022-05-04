На Юге ВСУ за сутки уничтожили полсотни врагов, много военной техники и 7 складов

На Юге Украины ВСУ в течение суток уничтожили около полусотни врагов. Российские оккупанты потеряли и беспилотники, и зенитно-ракетные комплексы и даже склады.

Таковы данные по состоянию на вечер 3 мая. Также наши мобильные противотанковые группы обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевщины и Херсонщины.

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ВСУ уничтожили почти 50 врагов и 7 их складов

Общие потери врага за сутки составили 47 рашистов и 15 единиц техники,

– говорится в сообщении.

В частности, российские оккупанты потеряли:

2 беспилотника-разведчика;

радиолокационную станцию ​​и дизель-генератор;

2 зенитно-ракетных комплекса;

8 единиц автомобильной техники.

"Также уничтожили 7 складов, колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", – сообщило командование.

38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 3 мая сообщил, что 38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава. Речь идет о погибших и раненых.

В частности, это стало возможным в результате эффективных и слаженных действий Вооруженных Сил Украины.

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Стоит отметить, что только 2 мая наши военные уничтожили по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня и другую технику врага.

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