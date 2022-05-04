На Юге ВСУ за сутки уничтожили полсотни врагов, много военной техники и 7 складов
Источник:Оперативное командование "Юг"
На Юге Украины ВСУ в течение суток уничтожили около полусотни врагов. Российские оккупанты потеряли и беспилотники, и зенитно-ракетные комплексы и даже склады.
Таковы данные по состоянию на вечер 3 мая. Также наши мобильные противотанковые группы обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевщины и Херсонщины.
Обратите внимание Удар ЗСУ по Зміїному: всі окупанти, які були на острові, загинули, – журналіст Цимбалюк
ВСУ уничтожили почти 50 врагов и 7 их складов
Общие потери врага за сутки составили 47 рашистов и 15 единиц техники,
– говорится в сообщении.
В частности, российские оккупанты потеряли:
- 2 беспилотника-разведчика;
- радиолокационную станцию и дизель-генератор;
- 2 зенитно-ракетных комплекса;
- 8 единиц автомобильной техники.
"Также уничтожили 7 складов, колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", – сообщило командование.
38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 3 мая сообщил, что 38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава. Речь идет о погибших и раненых.
В частности, это стало возможным в результате эффективных и слаженных действий Вооруженных Сил Украины.
Оперативное командование "Юг" рассказало об уничтожении оккупантов: видео
Стоит отметить, что только 2 мая наши военные уничтожили по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня и другую технику врага.
Потери врага за 3 мая: основное
- С начала полномасштабного нападения России на Украину на территории нашего государства уже погибли ориентировочно 24 200 оккупантов. Также враг потерял более тысячи танков, 194 самолета, 155 вертолетов и еще много другой техники.
- Кроме того, наши бойцы сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровщиной. В течение дня враг значительными силами наступал в направлении Изюм – Барвенково на Харьковщине, однако понес потери.
- Журналист Роман Цымбалюк сообщил, что все россияне, находившиеся там во время атаки на остров Змеиный, погибли. Вооруженные Силы Украины несколько дней назад нанесли туда удар.
Смотрите также еще больше техники! Свежие потери рашистов по состоянию на 3 мая: видео