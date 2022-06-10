Об актуальной ситуации на фронте рассказали в украинском Генштабе. Российские войска оборудуют второй и третий рубеж обороны.
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Россияне проводят мероприятия по маскировке
Также отметили украинские военные, силы противника осуществляют меры маскировки.
Вражеские корабли до сих пор блокируют гражданское судоходство в акватории Черного и Азовского морей. В Черном море находятся носители крылатых ракет "Калибр", так что до сих пор есть большая угроза нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.
Россияне хотят завладеть Херсонщиной и Николаевщиной
Отметим, что ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал , что враги и дальше планируют захватить Николаевскую область, чтобы получить возможность наступать на Одессу. На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг ведет позиционную борьбу.
Однако это не значит, что противник не намерен возобновить наступательные действия. Речь прежде всего о выходе на админграницу областей.
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Кратко о ситуации в Николаевской области
- Россияне распространили фейковую информацию, что в Одессе и Николаеве произошла вспышка холеры. Это пропагандисты делают, чтобы скрыть случаи болезни во временно оккупированном Мариуполе.
- Информацию о якобы холере в области опроверг мэр Николаева Александр Сенкевич. Он заверил, что не зарегистрирован ни один случай.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил , что в области уже работает западная артиллерия. На Юге это вооружение уже активно уничтожает врага.
- При этом Ким не исключает , что в ближайшие месяцы Россия начнет наступление на Николаев и Запорожье. Николаевщина привлекает агрессора своим доступом к морю.
- В СНБО выясняли причины того, что россиянам удалось оккупировать часть южных областей. Для этого, по словам Алексея Данилова, было проведено заседание.