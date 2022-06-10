Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Російські війська обладнують другий та третій рубежі оборони.

До теми Окупанти завдали ударів із літаків і вертольотів по населених пунктах Донеччини, – Генштаб

Росіяни проводять заходи з маскування

Також, зауважили українські військові, сили противника здійснюють заходи маскування.

Ворожі кораблі досі блокують цивільне судноплавство в акваторії Чорного та Азовського морів. В Чорному морі перебувають носії крилатих ракет "Калібр", отож досі є велика загроза завдання ракетних ударів по всій території України.

Важливо! У Генштабі кажуть, що підрозділи українських військ завдають суттєвих втрат противнику на всіх напрямках. Наші захисники та захисниці тримають оборону.

Росіяни хочуть заволодіти Херсонщиною та Миколаївщиною

Зазначимо, що раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що вороги і далі планують захопити Миколаївську область, аби отримати змогу наступати на Одесу. Наразі на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог веде позиційну боротьбу.

Проте це не означає, що противник не має наміру відновити наступальні дії. Мовиться передусім про вихід на адмінкордон областей.

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Коротко про ситуацію у Миколаївській області

Росіяни поширили фейкову інформацію, що в Одесі та Миколаєві стався спалах холери. Це пропагандисти роблять, аби приховати випадки хвороби в тимчасово окупованому Маріуполі.

Інформацію про начебто холеру в області спростував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він запевнив, що не зареєстровано жодного випадку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що в області вже працює західна артилерія. На Півдні це озброєння вже активно нищить ворога.

При цьому Кім не виключає, що протягом найближчих місяців Росія почне наступ на Миколаїв та Запоріжжя. Миколаївщина вабить агресора своїм доступом до моря.

У РНБО з'ясовували причини того, що росіянам вдалось окупувати частину південних областей. Для цього, за словами Олексія Данілова, провели засідання.

Дізнайтесь у відео про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі: